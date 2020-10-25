هل حرام على عبد الكريم خلف وحلال على يحيى رسول !!! .... الناطق باسم الكاظمي يهدد المعتدين على الممتلكات العامة بـ”اجراءات صارمة”

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاحد، عن تلقي الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وقال رسول في بيان “ندعو ابناءنا المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة”.

ودعا إلى ضرورة “السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم”.

وأشار رسول إلى أن “لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين”.

يذكر ان الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف كان وجهت اليه الاف التهم والتهديدات بالقتل من قبل الجيوش الالكترونية التابعة للسفارة الامريكية عندما هدد المعتدين على الاموال العامة والخاصة باجراءات قانونية صارمة ولكن لم نر الذباب الالكتروني الذي كان يصرخ ليلا ونهارا ايام حكومة السيد عادل عبد المهدي لم يتحدث الان عن التهديدات التي اطلقها يحيى رسول فهل حرام على عبد الكريم خلف وحلال على يحيى رسول