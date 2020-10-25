الأخبار

هل حرام على عبد الكريم خلف وحلال على يحيى رسول !!! .... الناطق باسم الكاظمي يهدد المعتدين على الممتلكات العامة بـ”اجراءات صارمة”


أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاحد، عن تلقي الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.

وقال رسول في بيان “ندعو ابناءنا المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمنة بالكامل، كما ندعوهم الى التعاون مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة”.

ودعا إلى ضرورة “السماح لبعض مدعين الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم”.

وأشار رسول إلى أن “لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة او يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين”. 

يذكر ان الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف كان وجهت اليه الاف التهم  والتهديدات بالقتل من قبل الجيوش الالكترونية التابعة للسفارة الامريكية عندما هدد المعتدين على الاموال العامة والخاصة باجراءات قانونية صارمة ولكن لم نر الذباب الالكتروني  الذي كان يصرخ ليلا ونهارا ايام حكومة السيد عادل عبد المهدي لم يتحدث الان عن التهديدات التي اطلقها يحيى رسول فهل حرام على عبد الكريم خلف وحلال على يحيى رسول 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل حرام على عبد الكريم خلف وحلال على يحيى رسول !!! .... الناطق باسم الكاظمي يهدد المعتدين على الممتلكات العامة بـ”اجراءات صارمة”
الحشد الشعبي يلقي القبض على ثلاثة مطلوبين في الانبار
الموقف الأمني في العاصمة بغداد قبل قليل
بالارقام .... الدوائر الانتخابية للمحافظات التي تم التصويت عليها باستثناء محافظتي كركوك ونينوى
عرب كركوك: الإقليم السني مشروع تقسيمي مرفوض شعبيا
قوة امنية تعتقل ستة اشخاص محملين بحبوب مخدرة ومشروبات كحولية وسكاكين متجهين الى ساحة التحرير بدراجاتهم النارية
الفيلم الوثائقي - وجع ميساني - حياة الشهيد القائد ابو جعفر العلياوي
قصيدة (صوت الاسعاف) للمنشد مهدي العبودي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد المجاهد الحاج وسام أبو جعفر العلياوي واخيه عصام على يد عصابات الجوكر الأمريكي
نعوم تشومسكي : اغتيال الجنرال سليماني يثبت ان امريكا دولة مارقة ولاتحترم القانون
الحشد الشعبي ينفي اخلاء اي موقع له في ديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك