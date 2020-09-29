مصدر مطلع : نوعية صاروخا الكاتيوشا اللذين سقطا على منزل في الرضوانية لا يستخدمان في العراق

افاد مصدر امني مطلع ان نوعية صاروخا الكاتيوشا اللذان سقطا على منزل في الرضوانية يوم امس لا يستخدمه اي فصيل عسكري فضلا عن القوات الامنية في العراق

واوضح المصدر ان هذا الصاروخ كان يستخدمه تنظيم القاعدة الارهابي في افغانستان لقتال القوات السوفيتية في ثمانينات القرن الماضي

مشيرا الى ان هذه الصواريخ كانت امريكا قد زودتها به مؤكدا في الوقت نفسه ان اللجنة التحقيقية مستمرة في تحقيقاتها مستبعدا في الوقت نفسه اعلان ان هذه الصواريخ امريكية

وكان صاروخان نوع كاتيوشا قد سقطا يوم امس على احد المنازل القريبة من مطار بغداد الدولي مما ادى الى استشهاد امرأتين و3 أطفال وأصيب طفلان آخران، جراء سقوط صاروخي "كاتيوشا" على منزلهم، في منطقة الرضوانية قرب مطار بغداد الدولي، وتسبب الصاروخان اللذان أطلقا من حي الجهاد غربي بغداد بتدمير المنزل بالكامل.