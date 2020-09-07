مصادر مطلعة : امريكا تسعى الى تأسيس وتشكيل كتلة في البرلمان العراقي مرتبطة بها بالكامل

افادت مصادر مطلعة ان الامريكان يسعون الى تاسيس وتشكيل كتلة في البرلمان العراقي مرتبطة بهم بالكامل

واوضحت المصادر انه بغض النظر عن عدد أعضاء هذه الكتلة ومن الذين سينتمون اليها وماهي ميزاتهم، وهل أن الادارة الأميركية ستنجح في ذلك أم لا؟ فان المصادر المطلعة المذكورة تعتقد أنه حتى الآن قد تم تقسيم الأدوار في هذا الصدد ومن المفترض أن تقوم الامارات بدور دفع تكاليف تشكيل هذه الكتلة،

وفيما لو تخلت الامارات عن تمويل تأسيس وتشكيل الكتلة فانه لن يكون من المستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بتمويلها من أموال العراق المجمدة في البنك الفدرالي من خلال استخدام المسوغات التي وضعتها الولايات المتحدة في سحب المبالغ من الحساب وتبلغ الاموال المجمدة في هذا البنك حوالي 70 مليار دولار