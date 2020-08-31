رئيس جهاز الأمن الوطني: المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على المعلومات الدقيقة

اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، الاثنين، أن المرحله المقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على المعلومات الدقيقة لملاحقة الخلايا التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار.

وقال بيان للجهاز، إن "رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي زار محافظة كركوك واجرى جولة ميدانية لعدد من الدوائر الحكومية فيها"،

مبينا أنه "كان في استقباله محافظ كركوك راكان الجبوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك".

واضاف أن "الاسدي عقد اجتماعا موسعا في دائرة امن كركوك لبحث اخر المستجدات الامنية وبحث الخطط الامنية".

واكد الاسدي، بحسب البيان، أن "المرحله المقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على المعلومات الامنية الدقيقة لملاحقة الخلايا الارهابية التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار".