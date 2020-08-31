الأخبار

النزاهة: ضبط هدر بقرابة ملياري دينار في مصرف حكومي بديالى


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبطها "هدراً" بقرابة ملياري دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة ديالى.

وقات دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن "ملاكات مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى المصرف الزراعي التعاوني – فرع هبهب تمكنت من ضبط أوليات القرض الزراعي الذي يصل إلى قرابة ملياري دينار الممنوح لأحد المقترضين".

وأشارت الدائرة، إلى "قيام مدير المصرف برفع الحجز عن سبعة من أصل تسعة عقارات من الضمانات العقارية المأخوذة لمصلحة المصرف، بالرغم من عدم قيام المقترض بتسديد مبلغ القرض وفوات مدة الأجل".

وتابعت، أن "ملاكات المكتب انتقلت إلى مديرية التسجيل العقاري في ديالى، وضبطت المخاطبات كافة بين المصرف والمديرية بخصوص رفع الحجوزات عن الضمانات العقارية للمقترض"، لافتة إلى أن "مبلغ القرض هو (1,780,000,000) مليار دينار، وأن المبلغ الذي تم تسديده هو (75,000,000) مليون دينار فقط".

 

وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، في العملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة الذي قرر إصدار أمر قبض بحق المتهم مدير المصرف، وأمر باستقدام مسؤولة السجلات في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة، وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محلل سياسي : : قرار ترامب بخفض قواته في العراق دعاية انتخابية غير صادقة
السيناتور رون بول : على ترامب الايفاء بوعده والانسحاب من العراق
الغانمي يقترح شعاراً جديداً لوزارة الداخلية
رئيس جهاز الأمن الوطني: المرحلة المقبلة ستعتمد بصورة مباشرة على المعلومات الدقيقة
القبض على ٦ من ارهابيي "داعش" في نينوى
النزاهة: ضبط هدر بقرابة ملياري دينار في مصرف حكومي بديالى
ماكرون يزور العراق الأربعاء المقبل
سلطة الطيران المدني تعلن تعليق الرحلات بين العراق وتركيا
العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الاثنين
نائب: الحكومة لم تضع إجراءات حقيقية لاجراء الانتخابات المبكرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك