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العراق يعلن عن الموقف الوبائي لكورونا لليوم الاثنين


اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الأثنين.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 18578) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1605904 )".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3722) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 476

بغداد / الكرخ 436

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 168

السليمانية 115

أربيل 255

كربلاء 328

كركوك 233

ديالى 67

واسط 56

البصرة 406

ميسان 92

بابل 142

الديوانية 129

ذي قار 195

الأنبار 44

المثنى 167

نينوى 315

صلاح الدين 7

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3757 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 402

بغداد الكرخ 343

مدينة الطب 93

النجف 272

السليمانية 179

أربيل 169

دهوك 243

كربلاء 251

كركوك 126

ديالى 128

واسط 143

البصرة 319

ميسان 71

بابل 146

الديوانية 202

ذي قار 211

الأنبار 55

المثنى 142

نينوى 109

صلاح الدين 153

- الوفيات 83 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 6

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 6

النجف 3

السليمانية 13

أربيل 9

دهوك 3

كربلاء 3

كركوك 6

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 4

ذي قار 2

المثنى 3

نينوى 4

مجموع الشفاء: 176602 نسبة الشفاء 75.2%

مجموع الأصابات : 234934

الحالات الكلية تحت الموقف، الوبائيالعلاج : 51290

الراقدون في العناية المركزة: 512

 

مجموع الوفيات: 7042

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