نائب: الحكومة لم تضع إجراءات حقيقية لاجراء الانتخابات المبكرة

اكد النائب رياض محمد، الاحد، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تضع إجراءات حقيقية لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال محمد في حديث صحفي ان “الكاظمي حدد موعد اجراء الانتخابات خلافا للدستور ويعد خطوة سياسيه من قبله”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تباشر بخطوات حقيقية لاجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف ان “تحديد موعد الانتخابات ليس من اختصاص الكاظمي بل هنالك مفوضية هي من تحدد الموعد وفقا لاجراءاتها الفنية”، مبينا انه “تم تسجيل نقاط كثيرة على الحكومة الكاظمي والشارع لا يتحمل الاخفاقات المتكررة”.

وتابع ان “الكاظمي وعد بتقديم ورقة إصلاحات ولم يفي بالوعود المقدمة ومنها اقتصادية وسياسية”.

واستبعد النائب المستقل باسم الخشان ، الاسبوع الماضي، نجاح الانتخابات المبكرة الذي دعا اليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي