عضو عن الفتح : القوى الشيعية تحذر الكاظمي من دور المدونين التابعين له في تأزيم أوضاع الجنوب

كشف عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، أن القوى السياسية الشيعية حذرت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة النظر بجدية في أوضاع محافظات الجنوب والحذر من حاشيته والمدونين التابعين له.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “القوى السياسية الشيعية تدرك تماما ان ما يحصل في الجنوب هو تدخل دولي واضح لخلط الأوراق”، مضيفا أن “الكتل حذرت رئيس الحكومة من عدم كشف من وراء هذه اللعبة أمام الشعب “.

وأشار الى أن “اللعب بالاعلام القريب من الكاظمي او حاشيته يؤثر على الوضع سلبا”، متسائلا أن “الكاظمي اذا لم يتمكن من اخراج الامريكان او فرض هيبة الدولة واجراء الانتخابات فما فائدة وجوده في المنصب؟”