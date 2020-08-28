الموقف الوبائي.. تسجيل 4177 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4177 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 3865 حالة شفاء و74 وفاة جديدة.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم فحص ( 22634) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1547498 )".
واضافت انه "تم تسجيل هذا اليوم (3865) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 412
بغداد / الكرخ 635
مدينة الطب 72
النجف الأشرف 218
السليمانية 57
أربيل 269
دهوك 235
كربلاء 70
كركوك 144
ديالى 119
واسط 136
البصرة 423
ميسان 168
بابل 208
الديوانية 174
ذي قار 180
الأنبار 73
المثنى 128
نينوى 70
صلاح الدين 74
واوضحت الوزارة، ان "الاصابات الجديدة لهذا اليوم : 4177 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 529
بغداد الكرخ 455
مدينة الطب 134
النجف 280
السليمانية 131
أربيل 208
دهوك 119
كربلاء 293
كركوك 165
ديالى 92
واسط 273
البصرة 338
ميسان 166
بابل 201
الديوانية 121
ذي قار 186
الأنبار 38
المثنى 136
نينوى 166
صلاح الدين 146
واشارت الى ان " الوفيات 74 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 1
السليمانية 11
أربيل 9
دهوك 6
كربلاء 4
كركوك 6
ديالى 1
واسط 1
البصرة 4
ميسان 2
بابل 9
الديوانية 3
الأنبار 1
المثنى 4
نينوى 6
واكدت ان "مجموع الشفاء : 164874 ( نسبة الشفاء 73.7 %) ومجموع الاصابات : 223612 والحالات الكلية تحت العلاج : 51924 والراقدون في العناية المركزة: 582 ومجموع الوفيات: 6814".
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