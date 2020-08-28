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وزير الصحة يعلن من كربلاء اتخاذ "إجراءات" استعداداً لزيارة العاشر من محرم


أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، اتخاذ الوزارة "اجراءات" استعدادا لزيارة العاشر من محرم في كربلاء.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في المحافظة  "خلال عقدت اجتماعا مع مدراء الاقسام في دائرة صحة كربلاء للإطلاع على الاجراءات المتخذه من قبل دائرة صحة كربلاء و لاسيما نحن الآن نستعد لزيارة عاشوراء"،

مؤكدا أن "هذا العام تختلف الاجراءات من حيث الاستعدادت التي قامت بها وزارة الصحة ودائرة صحة كربلاء نتيجة لانتشار فيروس كورونا، فهناك تحديات كبيرة أمام ملاكاتنا الصحية للتعامل مع هذه الجائحة ولاسيما ونحن اليوم نشهد توافد اعداد كبيرة من الزائرين لهذه المحافظة".

وتابع، "تم وضع العديد من الخطط لمجابهة هذه الجائحة والاستعدادات وكذالك تحديد المحاور التي يتم من خلالها الاستعداد لمجابهة هذه الجائحة واستقبال الزائرين اولا الخدمات الطبية المقدمة للزائرين، كما تعلمون مئات الالف من الحالات التي تراجع المفارز الطبية والمراكز الطبية في دائرة صحة كربلاء لي استيعاب هذه الاعداد ولاسيما في يوم عاشوراء تم استحداث حوالي ٢٠ مفرزة طبية كبيرة مجهزة بكل الاجهزة الطبية بمساندة طبابات الحشد وكذالك الطبابة العسكرية وهذه المفارز مجهزه بكل التجهيزات".

واوضح، تم "تهيئة أسرة المستشفيات وعزل مستشفيات كورونا عن الخدمات التي ستقدم الى الزائرين الخدمات الطبية التي ستقدم للزائرين توسعة الفرق الطبية التي تقوم بالتوعية الصحية و التثقيف والتأكيد مع الاجهزه الامنية على موضوع لبس الكمامات وكذالك التباعد الاجتماعي خلال المجالس الحسينية".

وواضاف، "وجهنا بدعم دائرة صحة كربلاء بالمبالغ المالية الازمة لمجابهة هذه الجائحة والاستيعاب الاعداد الكبيرة وتوفير كل الامكانيات الطبية لتغطية ايام الزيارة ودعم الدائرة بسيارات الإسعاف من مركز العمليات في الوزارة وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاعداد الكبيرة ندعو كل الزائرين الذين يتوافدون الى كربلاء الالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

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