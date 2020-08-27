اعتقال تاجر مخدرات في الناصرية بحوزته 350 ألف حبة!

اعلنت شرطة ذي قار، الخميس، القبض على احد تجار المخدرات وفي حوزته اكثر من 300 ألف حبة مخدرة.

وقالت إن "قوة امنية تمكنت من اعتقال أكبر تاجر مخدرات في مدينة الناصرية، وتم ضبط أكثر من ٣٥٠ ألف حبة مخدرة بحوزته من النوع المعروف محلياً بـ'الكبتي'.

وأضافت المصدر ان "ما تم ضبطه مع التاجر يعد الاكبر كمية في محافظة ذي قار".

واشارت الى، أن "المعتقل يعتبر من أخطر المجرمين كونه يجهز بقية المتاجرين بالحبوب المخدرة بكميات كبيرة".