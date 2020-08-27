الفتح يطالب الحلبوسي بالكف عن اطلاق التصريحات “الطائفية” ويتهمه بالعمل على مشروع “إقليم الانبار”

طالب عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالكف عن اطلاق التصريحات “الطائفية” وتحمل مسؤوليته كرئيس لبرلمان العراق.

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “رئيس البرلمان تحدث بنبرة طائفية وليست عراقية للمرة الثانية منذ توليه المنصب عندما وصف الحكومة الحالية بأنها شيعية فقط”، مؤكدا ان “رئيس البرلمان يعمل على انشاء اقليم في الانبار ويهيمن على المحافظة”.

وأضاف، أن “الحلبوسي تصرف بطريقة طائفية سابقا حينما حمل المكون الشيعي مسؤولية اخراج قوات الاحتلال الأمريكي وغادر منصة رئاسة البرلمان”، مبينا أنه “بعث رسالة واضحة بأن المكونان السني والكردي مع التواجد الأمريكي في العراق”.