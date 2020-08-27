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الموقف الوبائي لفايروس كورونا لهذا اليوم الخميس


أظهر الموقف الوبائي الذي نشرته وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، ارتفاع حالات الشفاء بالمقارنة مع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص 22318 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1524864".

ووفقاً للبيان، فقد سجلت الوزارة (3794) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 393

بغداد / الكرخ 535

مدينة الطب 83

النجف 304

السليمانية 65

أربيل 296

دهوك 39

كربلاء 239

كركوك 195

ديالى 125

واسط 194

البصرة 343

ميسان 159

بابل 107

الديوانية 123

ذي قار 166

الأنبار 51

المثنى 87

نينوى 235

صلاح الدين 55

أما الإصابات الجديدة لهذا اليوم فقد بلغت 3651 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 408

بغداد الكرخ 304

مدينة الطب 71

النجف 299

السليمانية 111

أربيل 220

دهوك 78

كربلاء 260

كركوك 151

ديالى 67

واسط 240

البصرة 254

ميسان 242

بابل 133

الديوانية 151

ذي قار 113

الأنبار 62

المثنى 224

نينوى 141

صلاح الدين 122

في حين سجّلت وزارة الصحة 72 حالة وفاة جديدة وكما يلي:

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 4

أربيل 11

دهوك 4

كربلاء 9

كركوك 4

ديالى 3

واسط 4

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 1

المثنى 1

نينوى 3

مجموع الشفاء: 161009 ( نسبة الشفاء 73.4 %)

مجموع الإصابات: 219435

الحالات الكلية تحت العلاج: 51686

الراقدون في العناية المركزة: 566

 

مجموع الوفيات: 6740

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