وفاة صحفي في كربلاء جراء إصابته بكورونا

توفي اليوم الخميس، صحفي يعمل بالمجال الرياضي في محافظة كربلاء، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر صحفي، إن الصحفي الرياضي عصام الرماحي توفي ظهر اليوم، داخل مستشفى الحسيني الكائنة في محافظة كربلاء، أثناء نقله إلى شعبة العناية المركزة.

وأضاف أن الرماحي كان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفارق الحياة اليوم نتيجة لتلك الإصابة.

وأشار إلى أن عصام الرماحي عمل في العديد من الصحف والمجلات والوكالات الرياضية المحلية.