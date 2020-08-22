حديث للكاظمي مع ترامب يثير الضحك بين الصحفيين بعد ان قال له اشكرك سيدي الرئيس لانك هزمت داعش

أفصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاصيل حديث خاص أجراه مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارة الأخير إلى الولايات المتحدة، بشأن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق.

وأثارت الطريقة التي تحدث بها ترامب عن مجريات الحديث، الذي قال فيه الكاظمي: "سيدي، أريد أن أشكرك. لقد هزمت داعش"، ضحك المشاركين في مؤتمر الرئيس الأميركي.

وقال ترامب إن الكاظمي "شكرني بسبب هزيمة داعش. لقد هزمنا الخلافة 100 بالمئة وقلبناها في كل مكان".

والظاهر ان الكاظمي قد تناسى ان الانتصار الكبير على داعش الارهابي يعود بسبب الفتوى المباركة التي اصدرها الامام المفدى السيد علي السيستاني وكذلك على يد ابطال الحشد الشعبي والقوات الامنية البطلة وايضا تناسى ان احد قادة الجيش الامريكي قد قال قبل الفتوى المباركة ان داعش سيظل في العراق لمدة 30 سنة على الاقل كل هذا تناساه ليذهب لترامب ويقول له انت طردت داعش من العراق هل هذا كلام مسؤول عاقل !!!؟