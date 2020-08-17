نائب: موعد الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة مناورة إعلامية

وصف عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الاثنين، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة تهرب من المسؤولية بسبب تدني مستوى الخدمات.

وقال العطافي في تصريح صحفي إن “دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاجراء الانتخابات المبكرة كذبة لاشغال الراي العام للتهرب من مسؤولية فشل حكومته في تقديم ابسط الخدمات”.

وأضاف أن “الحكومة الحالية أثبتت فشلها وعدم قدرتها على تقديم أي خدمات للمواطنين سوى الضجيج الإعلامي”.

وأوضح العطافي، أن “البلاد تعاني من سوء الخدمات والإدارة والفساد الذي أصبح يزكم الأنوف”، معتبرا ان “حديث رئيس الوزراء لاجراء الانتخابات المبكرة ماهي الا مناورة إعلامية يراد منها أشغال الراي العام”.