نائب عن الفتح يشدد على ضرورة رفع يد الأحزاب عن الأبواب الاقتصادية للوزارات

شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، على ضرورة رفع يد الأحزاب وسطوتها على الملف الاقتصادي في وزارات الدولة واستغلال الموارد بالشكل الأمثل، لافتا الى ان العراق يعد من البلدان الأولى المصدرة للطاقة في حين مازال يعاني من ازمة كهرباء.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي ان “بعض الكتل والأحزاب السياسية مازالت تضع يدها على اقتصاديات الوزارات، وهو مايحتم إيجاد حل من اجل استثمار موارد الدولة بالشكل الأمثل بعيدا عن الاستغلال”.

وأضاف ان “هناك غياب لدور الحكومة وقطاعاتها في جميع مرافق الدولة، في وقت برز فيه القطاع الخاص من مدارس وجامعات ومستشفيات أهلية”.

وبين ان “نسبة الفقر والبطالة ارتفعت بشكل كبير في العراق في ظل غياب الدعم الحكومي وانهيار بعض القطاعات خاصة مايتعلق بتوقف مئات المعامل ودخول الملايين من العمالة الاجنبية”.