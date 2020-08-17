البصرة تتسلم 60 طناً من الأوكسجين المسال لمواجهة ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس خلية الأزمة في البصرة، المحافظ أسعد العيداني، أن المحافظة ستتسلم اليوم الاثنين، 60 طناً من مادة الأوكسجين المسال، مؤكداً أنها تكفي حاجة المحافظة للأيام المقبلة.

وقال العيداني في بيان إن "الساعات القليلة ستشهد وصول 60 طناً من مادة الأوكسجين المسال، والتي ستسد حاجة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأكد العيداني "ضرورة أن يطبق البصريون توجيهات خلية الأزمة ويتبعون الإرشادات الوقائيّة لنجنب المحافظة تسجيل مزيدٍ من الإصابات”.

وكانت محافظة البصرة أعلنت عن تسلم 80 طناً من مادة الأوكسجين السائل خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشارت إلى أنها سjعمل على سد حاجة المتسشفيات في المحافظة مع زيادة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.