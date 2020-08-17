عضو في لجنتها: التحقيقات في قضايا النزاهة بطيئة جدا ولم يحسم اي ملف خلال 2020

اكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، بان اجراءات التحقيق في قضايا النزاهة بطئية جدا.

وقال محمد في حديث صحفي،ان” العشرات من ملفات النزاهة وصلت الى لجنته من اغلب محافظات البلاد خلال العام الجاري وتم رفعها الى هيئة النزاهة والادعاء العام ولجنة مكافحة الفساد في رئاسة الوزراء من اجل النظر في مضمونها واصدار القرارات المناسبة”.

واضاف محمد،ان” اجراءات التحقيق في قضايا النزاهة بطيئة جدا ولم يحسم اي ملف خلال 2020 وفق معلوماتنا رغم اهميته كونها تتعلق بالمال العام”.

ويعاني العراق من معدلات فساد مرتفعة جدا ادت الى ضرر بالغ على قطاع الخدمات الاساسية في اغلب محافظات البلاد.