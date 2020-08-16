العتبة الحسينية تباشر بالمرحلة الاولى في مركز الشفاء بالرمادي

باشر قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، الاحد، بالمرحلة الاولى من مشروع مركز الشفاء في مدينة الرمادي والذي تنفذه العتبة الحسينية لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) في محافظة الانبار.

وقال معاون رئيس القسم فلاح هادي في بيان إن “الكوادر الهندسية والفنية التابعة لقسمنا باشرت بتسوية الارض وتهيئتها استعدادا لصب الاسس في مشروع مركز الشفاء في محافظة الانبار” .

وأضاف هادي، أن “العمل يجري بوتيرة متصاعدة من اجل انجازه باسرع وقت وادخاله للخدمة” ، مبينا أن “مساحة الارض تبلغ (3) دونم في منطقة 7 كيلو غربي قضاء الرمادي”.

واضح أن “المركز سيكون بسعة (150) سرير، (4) منها مخصصة لغسيل الكلى، بالاضافة الى اسرة خاصة بالعناية المركزة، كما اعد وفق تصاميم متطورة ومعايير عالمية”، مبينا أن “المركز يحتوي على نظام الضغط السالب، بالاضافة الى منظومة اوكسجين متكاملة وحديثة”.

يذكر أن العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي لها الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وضعت مدن الزائرين العصرية التابعة لها وهي كل من مدينة سيد الاوصياء ومدينة الامام الحسين ومدينة الامام الحسن (عليهم السلام) تحت تصرف وزارة الصحة، كما قامت بانشاء (23) مركزا للشفاء في عدد من المحافظات بمواصفات عالمية وخلال فترات زمنية قياسية وذلك لدعم جهود الجهات الصحية في مواجهة تفشي جائحة (كورونا).