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العراق يسجل 4348 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 2674 مصاباً


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 4348 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1282928 )".

وأضافت أن "الوزارة سجلت هذا اليوم (2674) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 530

مدينة الطب 84

النجف الأشرف 171

السليمانية 40

أربيل 114

دهوك 135

كربلاء 221

كركوك 102

ديالى 104

واسط 26

البصرة 319

ميسان 55

بابل 184

الديوانية 87

ذي قار 88

الأنبار 36

نينوى 61

صلاح الدين 14

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 4348 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 396

بغداد الكرخ 592

مدينة الطب 67

النجف 401

السليمانية 106

أربيل 297

دهوك 134

كربلاء 295

كركوك 157

ديالى 95

واسط 176

البصرة 485

ميسان 91

بابل 121

الديوانية 185

ذي قار 135

الأنبار 88

المثنى 169

نينوى 250

صلاح الدين 108

وأكدت، أن "الوفيات بلغت 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 1

النجف 2

السليمانية 7

أربيل 12

دهوك 2

كربلاء 5

كركوك 4

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2

وبينت، أن "مجموع الشفاء بلغ 125374 ( نسبة الشفاء 71 %) ومجموع الإصابات 176931، والراقدين الكلي 45697، والراقدين في العناية المركزة 572، ومجموع الوفيات 5860".

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