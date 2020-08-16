ضبط انابيب لتهريب النفط في البصرة

أعلن مدير ناحية الثغر في محافظة البصرة ناطق المالكي، الأحد، عن ضبط انابيب لتهريب النفط في المحافظة.

وقال المالكي في حديث صحفي إن "معلومات توفرت لدينا حول وجود انابيب لتهريب النفط الخام ومشتقاته في ناحية الامام القائم - منطقة السيب - غرب الطريق بصرة - ميسان لمسافة تقدر ٧٠٠ متر".

وأضاف أنه "بعد الكشف والمتابعة تم تشكيل فريق عمل من قبلنا ومركز شرطة الصريفة وشرطة النفط، وتم العثور على الأنابيب وكذلك تم ضبط صهريج لتهريب النفط الخام قرب مكان التهريب متروك ويوجد فية كمية من النفط المهرب كما لايوجد اي لوحات في الصهريج ولا اوراق رسمية".

ولفت المالكي، إلى أنه "تم التحفظ على الصهريج لحين تسليمه الى الفوج الثالث شرطة النفط".