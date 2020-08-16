وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن تمهيداً لزيارة الكاظمي

توجه وفد رفيع برئاسة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية، تمهيداً للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 آب الجاري.

ونقل موقع “رووداو” الكردي عن النائبة إخلاص الدليمي قولها، إن “وفداً إلى توجه اليوم أميركا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد كبير من المستشارين الماليين والاقتصاديين والخبراء لدراسة الأوضاع والعلاقات بين الحكومة العراقية والإدارة الأميركية”.

وسيجتمع وزير الخارجية العراقي، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو خلال الزيارة.

كما سيتوجه وفد آخر بعد يومين إلى الولايات المتحدة برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لينضم إليه وزير الخارجية ووزير المالية علي علاوي ووزير الدفاع جمعة عناد والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي الذين سيتم استقبالهم من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.