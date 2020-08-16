المجلس الاعلى: العراق سيبقى مساندا ابديا للقضية الفلسطينية

استنكر المجلس الاعلى الاسلامي، الاحد، قيام الامارات بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مبينا ان التنازلات من قبل بعض البلدان للكيان الصهيوني تجعله يتمادى ويرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان ان “التنازلات من قبل بعض البلدان للكيان الصهيوني تجعله يتمادى ويرتكب ابشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

واضاف ان “ العراق بشعبه ومرجعيته الدينية وقواه السياسية الوطنية يرفض رفضا قاطعا المواقف المذلة والمهينة لكرامة الامة”.

وتابع المجلس الاعلى الاسلامي ان” الشعب العراقي سيبقى داعما ومساندا بقوة للشعب الفلسطيني من اجل استعادة كافة حقوقه بعيدا عن صفقات العار والذل”