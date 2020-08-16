الشبكي: سنحاسب الكاظمي فورا في حال تخليه عن سحب القوات الاميركية

اكد النائب المستقل عن المكون الشبكي قصي الشبكي، الاحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ملزم بطرح ملف سحب القوات الاميركية من العراق خلال زيارته الى واشنطن، مبينا ان البرلمان سيحاسبه فور عودته في حال عدم طرح ملف الاحتلال الاميركي.

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعهد بإنجاز برنامجه الحكومي بالكامل قبل التصويت على حكومته وبضمنها تنفيذ قرار البرلمان بشان سحب القوات الاميركية من العراق”.

واضاف ان “الكاظمي ملزم قانونيا امام ممثلي الشعب بطرح ملف التواجد الاميركي وتحديد موعدا لسحب كافة القوات الاجنبية خلال زيارته الى واشنطن”، مبينا ان ” العراق يرحب بالتعاون المشترك مع امريكا شرط حماية السيادة العراقة وعدم المساس بها”.

وتابع الشبكي ان “اي تنصل من قبل رئيس الوزراء وعدم طرح ملف القوات الاجنبية في واشنطن سيتم محاسبته فورا من قبل البرلمان كونه لم يلتزم ببرنامجه الحكومي وتنصل عنه”.