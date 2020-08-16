كردستان تكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

كشف وزير شؤون المناطق خارج الإقليم في حكومة كردستان خالد شواني، الاحد، تفاصيل جديدة تخص الاستحقاقات المالية والاقتصادية في الاتفاق الذي توصل اليه كل من رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

وقال شواني في بيان إن “الاتفاق ماضٍ الى ان يتم اقرار قانون الموازنة المالية لعام 2021،” مشيرا الى “البدء بمرحلة جديدة من المفاوضات بشأن موازنة العام المقبل”.

واوضح انه “وفق الاتفاق فإنه سيتم ارسال 320 مليار دينار شهريا الى اقليم كوردستان”، مبينا ان “الاتفاق يتضمن مجموعة من الاستحقاقات التي تتعلق بالرقابة والتدقيق ووضع الية لحل مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية الأخرى”.

واشار شواني الى ان “الاتفاق يتضمن ايضا التعامل مع الايرادات المالية للمنافذ الحدودية وفق قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لعام 2019.”

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت إرسال مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني.