مصدر: عدد النواب المصابين بكورونا لا يسمح بانعقاد الجلسات

كشف مصدر مقرب من رئاسة البرلمان، الأحد، عن سبب عدم انعقاد جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى أن عدد المصابين من اعضاء مجلس النواب بفيروس كورونا لا يساعد على عقد الجلسات الاستثنائية.

وقال المصدر إن “رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي موعد لاستئناف أو انعقاد الجلسات المقبلة لغاية الان”، مؤكدا أنه “لا توجد اي بوادر باستئناف الجلسات خلال الاسبوع الحالي ربما مع بداية الأسبوع المقبل”.

وأضاف المصدر، أن “عددا ليس بالقليل من النواب يرفضون حضور جلسات مجلس النواب خشية إصابتهم بفيروس كورونا”،

مبينا أن “السبب الحقيقي وراء عدم انعقاد جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية نتيجة إصابة عدد من النواب بكورونا”.