نائب كردي: الدستور يخول الحكومة ببسط سيطرتها على جميع منافذ كرستان

دعا النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية، سليم همزة، الأحد، الى ضرورة إخضاع جميع المنافذ الحدودية الى سيطرة السلطة الاتحادية تطبيقا لبنود الدستور العرقي.

وقال همزة في حديث صحفي إن “المنافذ الحدودية البرية والبحرية تعتبر قضايا اتحادية ووضعت في الدستور العراقي”، مبينا أن “واردات منافذ اقليم كردستان لا أحد يعلم أين تذهب لغاية الان”.

وأَضاف، أن “الدستور يعطي الحق للحكومة الاتحادية في بسط سيطرتها على كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية لاسيما اقليم كردستان والاطلاع على وارداتها اسوة بالمنافذ الأخرى”.