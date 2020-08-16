صحة الكرخ تعلن خلو مستشفى الكرامة من المصابين بكورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاحد، عن خلو مستشفى الكرامة من المصابين بكورونا.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في تصريح صحفي، "بناء على توجيهات وزير الصحة حسن التميمي، والقرارات التي اتخذت في دائرة صحة الكرخ بضرورة عودة المستشفيات وخاصة التعليمية الى سابق عهدها قبل كورونا، باشرنا بافراغ مستشفى الكرامة من المصابين بفايروس كورونا".

واضاف ان "المستشفى الان خال من مرضى كورونا بعد افتتاح مستشفى دار السلام في معرض بغداد الدولي وتم نقل المرضى هناك"،

مشيرا الى انه "في نهاية الاسبوع الحالي سيتم اتخاذ نفس الاجراءات بمستشفيي الامامين الكاظمين واليرموك واخلاؤهما من المصابين ب‍كورونا لكي يعودا الى سابق عهدهما قبل كورونا".

وتابع ان "هناك نية لكل المستشفيات حتى لمستشفى الكرخ العام ومستشفى الفرات باخلائهما من المصابين ب‍كورونا، بعد افتتاح اماكن اخرى للعزل في البياع وهناك موقع قريب من اليوسفية".