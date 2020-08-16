اعتقال عصابة تمارس تزوير العقارات في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال عصابة تمارس تزوير العقارات في العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف قائد شرطة بغداد، القت مفارز قسم شرطة الاعظمية القبض على مجموعة من المتهمين وبالجرم المشهود اثناء دخولهم الى احد الدور التابعة للدولة والتي يعود عقدها لاحد المواطنين".

واضاف انه "بعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين وتفتيش ملابسهم تم العثور على عقود مزورة بصحبة احد المتهمين يتم استخدامها لاجبار شاغلي العقارات الذين يملكون عقود رسمية على اخلاء العقارات"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".