وزير النقل: اعتماد فحص كورونا لجميع مسافري الخطوط العراقية بدون استثناء

أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، السبت، اعتماد فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فايروس كورونا لجميع مسافري الخطوط العراقية بدون استثناء.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير النقل اجرى، اليوم السبت، جولة ميدانية لمحطة الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي لمتابعة أهم الإجراءات التي اعتمدتها في نقل المسافرين المغادرين والقادمين إلى العراق من خلال اعتماد فحص( PCR) لجميع مسافريها بدون استثناء".

ونقل البيان عن الشبلي قوله، إن "تلك الخطوات التي اعتمدها الناقل الوطني العراقي تاتي لحماية المسافرين والمطارات العراقية من فيروس كورونا وكذلك لتنفيذ متطلبات سلطات الطيران الدولية سيما سلطة الطيران المدني العراقي لغرض توفير الأجواء الملائمة للسفر".

وأضاف أن "الخطوط الجوية العراقية ملتزمة بجميع المعايير والمتطلبات الدولية من خلال تنفيذها مجموعة من الإجراءات التطويرية في واقع العمل لتحسين مستوى الأداء لجميع عامليها بغية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين".