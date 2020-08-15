النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي : التطبيع الاماراتي الإسرائيلي خطوة متقدمة من صفقة القرن

استنكر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي, السبت , اتفاقية التطبيع بين الامارات وإسرائيل لكونها خيانة صارخة للقضية الفلسطنية, عادا الاتفاقية بانها خطوة متقدمة من المشروع الأمريكي المسمى بـ ” صفقة القرن ” سيء الصيت.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “هيمنة الولايات المتحدة على دول الشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج أجبرت الامارات الى الاقدام بتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل والسعي الى جر بعض الحكومات التي تسير في الركب الأمريكي الى عملية التطبيع”.

وأضاف جابر، أن “خطوة الامارات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط فضلا على انها خيانة صارخة للقضية العربية المركزية فلسطين”.

وأوضح الفتلاوي أن “الاميركيين قد سبقوا الاتفاقية بعديد من المشاكل المهمة على صعيد المنطقة خاصة الدول العربية لانشغالهم بها منها تفعيل قضية سد النهضة الاثيوبي وانفجار مرفأ بيروت والحرب السعودية على اليمن وغيرها”.

ولفت إلى أن “ما يحدث في المنطقة أدى الى اعلان التطبيع الاماراتي الإسرائيلي باعتباره خطوة متقدمة لتنفيذ المشروع الأمريكي السيء الصيت المعروف بصفقة القرن ” .