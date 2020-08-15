نائب كردي يتهم الكاظمي بالتساهل مع عمليات تهريب ضخمة في منافذ الإقليم

اتهم النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية، غالب محمد، السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتساهل مع القيادة الكردية وغض النظر عن عمليات التهريب الكبيرة التي تجري في الإقليم.

وقال محمد في حديث صحفي إن “كميات كبيرة من الأموال والمواد يتم تهريبها عبر منافذ إقليم كردستان تعادل ضعف عمليات التهريب في المنافذ الأخرى”،

مؤكدا أن “رئيس مجلس الوزراء لا يريد أن يفتح هذا الملف لانه متساهل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأضاف، أن “برلمان كردستان على علم ودراية بهذه التفاصيل التي اصبحت تحت انظار الجميع”.