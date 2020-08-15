قائد الشرطة الاتحادية يعلن عن خطة لحماية السجون المركزية

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق جعفر البطاط، السبت، عن الشروع بتنفيذ خطة أمنية لحماية السجون المركزية في بغداد والمحافظات, كاشفا عن دور جديد لقواته في التصدي لأي عمل أو نشاط عسكري مسلح داخل بغداد والمحافظات.

وقال البطاط في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشرطة الاتحادية تضطلع بمهام وواجبات عديدة تتمثل في حفظ النظام في بغداد والمحافظات”.

وكشف الفريق البطاط عن “الشروع بتنفيذ خطة أمنية بتوجيه واشراف مباشر من وزير الداخلية تتعلق بحماية السجون المركزية في البلاد؛ شملت سجون البصرة والناصرية والكرخ والكاظمية والتاجي وأبو غريب في بغداد”.

وأشار إلى أن “قوات الشرطة الاتحادية أنيطت لها مهام التصدي لأي عمل أو نشاط إرهابي، باعتبار أن الشرطة الاتحادية هي القوة الماسكة في تلك المناطق وواجبها الأساسي التصدي لتلك العصابات الإرهابية المسلحة ومعالجتها”.

وبشأن تسليح قوات الشرطة الاتحادية، بين أن «الشرطة الاتحادية مدربة ومجهزة بأحدث وأفضل التقنيات والإمكانيات العسكرية الحديثة والمتطورة وبشكل يمكنها من أداء المهام القتالية الكبيرة الموكلة إليها في محاربة وملاحقة التنظيمات الإرهابية».