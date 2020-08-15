المالية النيابية تكشف عن خطأ يرتكبه الكاظمي في التعيينات الجديدة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، أن الحكومة الحالية تجري تعيينات دون أي تخصيص مالي في مشروع موازنة 2020، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى أن يكون واضحا في هذا الملف.

وقال كوجر في حديث صحفي إن “الحكومة لم تستند الى أي قانون بتعيينها الخريجين مالم يتم تضمينها في موازنة 2020 “، مؤكدا أن “استحداث درجات وظيفية جديدة يجب أن تقر في الموازنة ويخصص لها الأموال المطلوبة”.

وأضاف، أن “قانون الموازنة لعام 2019 خال من أي درجات وظيفية ويسمح فقط لرئيس الوزراء والوزير المختص الاعتماد على درجات الحذف والاستحداث بدلا من المتقاعدين والمتوفين “،

مبينا أن “موازنة 2020 أيضا دون درجات وظيفية وبالتالي على رئيس الوزاء أن يكون أكثر وضوحا مع مجلس النواب بشأن استحداث درجات وظيفية جديدة دون تخصيص مالي”،