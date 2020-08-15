اعتقال موظف في بابل بتهمة سرقة مسحات كورونا

أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، عن اعتقال موظف يسرق مسحات كورونا من مستشفى لصالح مختبر أهلي للتحليلات المرضية في محافظة بابل.

وقال بيان للجهاز إنه "بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف المراقبة والتحري؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بالاشتراك مع دائرة صحة المحافظة، ومديرية الجريمة المنظمة بعد استحصال الموافقات القانونية من ضبط مختبر أهلي للتحليلات المرضية يتاجر بالمسحات الخاصة بوباء كورونا".

وأضاف أنه تم كذلك "إلقاء القبض على صاحب المختبر الذي تبين انه موظف في المختبر التخصصي لإحدى المستشفيات الحكومية"،

مبينا أنه "عند تدوين إفادته اعترف بسرقتها، وإخراجها، والمتاجرة بها لحسابه الخاص؛ وقد جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".