نائب يدعو حكومة الكاظمي الى شمول منافذ كردستان الرقابة الاتحادية

دعا عضو تحالف الفتح النائب وليد عبود، الجمعة، الحكومة الى التعامل وفق معيار عادل في توزيع الثروات بين كل المحافظات العراقية.

وقال عبود في حديث صحفي ان” الحكومة اعلنت عن مشروع لمواجهة مفاسد المنافذ الحدودية ومعالجة الاعوجاج الحاصل بها من اجل تعظيم الموارد المائية لمواجهة الضائقة التي تضرب البلاد منذ اشهر لكن يجب ان يكون المشروع شاملا لكل المنافذ الحدودية ومنها الموجودة في كردستان وفق اليات تقاهم بين بغداد واربيل تعتمد نتائجها مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن الانتماء القومي”.

واضاف عبود،ان” توزيع الثروات بين المحافظات نعتبره اولوية فليس من العدالة ان تمنح محافظة ديالى الجباية الكاملة لكل الانشطة واخرى لانمنح شي ويتم التعامل معهما في التخصيص المالي مثل بعض لافتا الى ضرورة تبنغي معيار العدالة وخاصة وان هناك محافظات فيها معدلات الفقر حادة جدا”.

ولاتزال جميع المنافذ الحدودية في كردستان خارج سيطرة الحكومة الاتحادية خاصة وان بعضها غير رسمي يشكل خطر على الاقتصاد الوطني