العراق يُسجّل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة جديدة للإصابات اليومية المسجلة في العراق، مشيرة إلى تسجيل 68 حالة وفاة وشفاء 2921 شخصاً مصاباً بالفيروس التاجي.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص 20446 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1245355".

وسجلت الوزارة هذا اليوم 2921 حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 240

بغداد/ الكرخ: 538

مدينة الطب: 84

النجف: 120

السليمانية: 42

أربيل: 122

دهوك: 43

كربلاء: 341

كركوك: 93

ديالى: 104

واسط: 97

البصرة: 297

ميسان: 93

بابل: 183

الديوانية: 107

ذي قار: 154

الأنبار: 48

المثنى: 92

نينوى: 120

صلاح الدين: 3

أما الإصابات الجديدة لهذا اليوم بفقد بلغت 4013 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 367

بغداد/ الكرخ: 340

مدينة الطب: 124

النجف: 222

السليمانية: 173

أربيل: 411

دهوك: 83

كربلاء: 257

كركوك: 235

ديالى: 108

واسط: 252

البصرة: 357

ميسان: 170

بابل: 245

الديوانية: 116

ذي قار: 205

الأنبار: 89

المثنى: 79

نينوى: 106

صلاح الدين: 74

وبشأن حالة الوفيات، أعلنت الوزارة تسجيل 68 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 6

بغداد/ الكرخ: 4

مدينة الطب: 1

السليمانية: 6

أربيل: 7

كربلاء: 4

كركوك: 2

ديالى: 2

واسط: 6

البصرة: 8

ميسان: 2

بابل: 8

ذي قار: 1

الأنبار: 1

المثنى: 5

نينوى: 4

صلاح الدين: 1

مجموع الشفاء: 120129 (نسبة الشفاء 71,4%)

مجموع الإصابات: 168290

الراقدين الكلي: 42452

الراقدين في العناية المركزة: 627

مجموع الوفيات: 5709