العراق يُسجّل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، عن تسجيل 4013 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة جديدة للإصابات اليومية المسجلة في العراق، مشيرة إلى تسجيل 68 حالة وفاة وشفاء 2921 شخصاً مصاباً بالفيروس التاجي.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم فحص 20446 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1245355".
وسجلت الوزارة هذا اليوم 2921 حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: 240
بغداد/ الكرخ: 538
مدينة الطب: 84
النجف: 120
السليمانية: 42
أربيل: 122
دهوك: 43
كربلاء: 341
كركوك: 93
ديالى: 104
واسط: 97
البصرة: 297
ميسان: 93
بابل: 183
الديوانية: 107
ذي قار: 154
الأنبار: 48
المثنى: 92
نينوى: 120
صلاح الدين: 3
أما الإصابات الجديدة لهذا اليوم بفقد بلغت 4013 حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: 367
بغداد/ الكرخ: 340
مدينة الطب: 124
النجف: 222
السليمانية: 173
أربيل: 411
دهوك: 83
كربلاء: 257
كركوك: 235
ديالى: 108
واسط: 252
البصرة: 357
ميسان: 170
بابل: 245
الديوانية: 116
ذي قار: 205
الأنبار: 89
المثنى: 79
نينوى: 106
صلاح الدين: 74
وبشأن حالة الوفيات، أعلنت الوزارة تسجيل 68 حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: 6
بغداد/ الكرخ: 4
مدينة الطب: 1
السليمانية: 6
أربيل: 7
كربلاء: 4
كركوك: 2
ديالى: 2
واسط: 6
البصرة: 8
ميسان: 2
بابل: 8
ذي قار: 1
الأنبار: 1
المثنى: 5
نينوى: 4
صلاح الدين: 1
مجموع الشفاء: 120129 (نسبة الشفاء 71,4%)
مجموع الإصابات: 168290
الراقدين الكلي: 42452
الراقدين في العناية المركزة: 627
مجموع الوفيات: 5709
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