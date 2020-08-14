الاستخبارات تعلن تدمير وكر لـ"داعش" والقبض على "إرهابي" في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الجمعة، عن تدمير وكر لتنظيم "داعش" وإلقاء القبض على "إرهابي" كان متواجداً بالقرب منه في محافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ديالى نفذت عملية مشتركة، مع قوة من شرطة ديالى على الحدود بالقرب من قضاء خانقين في منطقة خر الوحش، على أحد الأوكار التي تستخدم لنقل الانتحاريين الأجانب".

وأضافت الوكالة أنه "ردم الوكر والقبض على أحد الإرهابيين الذي كان متواجد بالقرب منه وإيداعه التوقيف".