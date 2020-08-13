الصحة تدين الاعتداء على طبيبة في بابل وتؤكد: سنتخذ الاجراءات القانونية

ادانت وزارة الصحة، الخميس، الاعتداء على طبيبة في محافظة بابل، مؤكدة أنها ستتخذ الاجراءات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان "لقد اثبت ابطال الجيش الابيض من ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية العاملة في المؤسسات الصحية انهم رجال ونساء التضحية والعطاء في زمن التحرير ومقارعة الارهاب وفي زمن الوباء الخطير".

وأضافت "لقد تحدى ابناءكم وبناتكم الصعوبات والتحديات والخوف لكي تستمر عجلة الحياة ويطمئن المواطن ان هناك مؤسسة صحية تستقبله عند مرضه وشدته وذهب في سبيل ذلك الالاف من الاصابات وعشرات الوفيات من كوادرنا البطلة"،

مستدركة بالقول "لكن بعض التصرفات والاساءات والاعتداءات التي تتعرض لها ملاكاتنا البطلة بشكل يومي كما في حادثة الاعتداء على احد طبيباتنا العزيزات في احد مستشفيات بابل تسيء الى كافة الاعراف والاخلاق التي تعرف عن شعبنا العزيز".

ولفتت الوزارة الى أنها "تدين تلك التصرفات المشينة وستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدي ولن نتهاون في مكافحة تلك الظاهرة الغريبة عن الخلق الانساني والوصايا الدينية والاعراف العشائرية"، داعية المؤسسات الامنية والقضائية الى "الضرب من حديد على المعتدين للقضاء على تلك الظاهرة الاجرامية و ردع من تسول له نفسه التعدي على ملاكاتنا كافة".