الأخبار

الفتح يدعو لضغط النفقات ودمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين


دعا تحالف الفتح، الخميس، الحكومة والكتل السياسية الى الاتفاق على تضمين الانتخابات المقبلة استفتاء لتحديد الية اختيار المحافظين لضغط النفقات بدل تحديد موعدا اخر.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في حديث صحفي ان “الوضع الاقتصادي للعراق صعب جدا والدولة تمر بضائقة مالية والانتخابات تكلف اموال طائلة لحزينة الدولة”.

واضاف ان “المرحلة المقبلة تتطلب التوافق على الية تضغط خلالها نفقات الانتخابات من دون التأثير على نجاحها  وسيرها بشكل سلس”.

واوضح ان “احدى الخطوات هي دمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين لضغط النفقات التي يتطلبها الاستفتاء وتحويل الاموال لأغراض اخرى

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفتح يدعو لضغط النفقات ودمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين
إحباط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً
النائب احمد الكناني : الحلبوسي يتعمد تعطيل جلسات البرلمان
الغانمي يشيد بـشجاعة وحكمة الملازم وسام الذي ضبط سلاحه رغم تعرضه للضرب
المئات يتظاهرون امام مبنى السفارة التركية في بغداد
فرنسا تطلب "توضيحات" بشأن استشهاد ضابطين عراقيين بهجوم تركي شمال العراق
العراق يجري اتصالات مع 4 دول عربية بشأن الاعتداءات التركية
الكويت: نقف مع العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره
الحشد الشعبي يؤمن عودة اكثر من 700 اسرة الى”حوض امام ويس” في ديالى
استشهاد مدني بانفجار عبوة ناسفة غربي الرمادي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك