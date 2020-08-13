الفتح يدعو لضغط النفقات ودمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين

دعا تحالف الفتح، الخميس، الحكومة والكتل السياسية الى الاتفاق على تضمين الانتخابات المقبلة استفتاء لتحديد الية اختيار المحافظين لضغط النفقات بدل تحديد موعدا اخر.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم في حديث صحفي ان “الوضع الاقتصادي للعراق صعب جدا والدولة تمر بضائقة مالية والانتخابات تكلف اموال طائلة لحزينة الدولة”.

واضاف ان “المرحلة المقبلة تتطلب التوافق على الية تضغط خلالها نفقات الانتخابات من دون التأثير على نجاحها وسيرها بشكل سلس”.

واوضح ان “احدى الخطوات هي دمج الانتخابات النيابية مع استفتاء اختيار المحافظين لضغط النفقات التي يتطلبها الاستفتاء وتحويل الاموال لأغراض اخرى