إحباط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، عن إحباط عملية تهريب للإنترنت في محافظة كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن الوزارة قولها، إنها أحبطت "عملية تهريب للإنترنت في محافظة كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً".

وأضافت الوزارة أنها عازمة على "إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن".

وكان وزير الاتصالات أركان شهاب كشف، أمس الأربعاء، عن وجود اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة للانترنت مطلع الشهر المقبل.