النائب احمد الكناني : الحلبوسي يتعمد تعطيل جلسات البرلمان

اتهم النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتعمد في تعطيل عمل مجلس النواب وعدم الاستجابة لطلبات انعقاد الجلسات.

وقال الكناني في تصريح صحفي ان “عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب طالبوا بعقد جلسات متكررة ولكن لم تستجب الرئاسة المتمثلة بالحلبوسي”، لافتا الى ان “الحلبوسي يتعمد وضع البرلمان بمأزق من خلال تعطيل عمل المجلس”.

واضاف ان “الحكومة لم تقدم اي خطوات اصلاحية في النظام المالي والاداري اذ لم يكن البرلمان مفعل معها”، مبينا ان “صمت الكتل السياسية عن تعطيل البرلمان امر مستغرب ولا مبرر له”.