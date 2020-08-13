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فرنسا تطلب "توضيحات" بشأن استشهاد ضابطين عراقيين بهجوم تركي شمال العراق


طلبت الحكومة الفرنسية، الخميس، "توضيح" ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية وأدى إلى استشهاد ضابطين عراقيين في حرس الحدود بشمال العراق.

وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: "تندد فرنسا بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل".

وتشنّ تركيا منذ أسابيع هجمات جوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.

وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء، في ما وصفه الجيش العراقي بأنه "اعتداء تركي سافر".

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