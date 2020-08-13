العراق يجري اتصالات مع 4 دول عربية بشأن الاعتداءات التركية

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، اجراء اتصالات عِدّة مع وزراء الخارجية العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ.

وقالت الوزارة، في بيان إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالات لإحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء وأهمّية تضافر الجُهُود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة”.

وأشارت الى أن “الوزير قد اتصل بأمين عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، كما اتصل بنظرائه، وهم كلّ من: سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح:.

وقد أكّد الأشقاء، بحسب البيان “دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة”، داعين إلى “ضرورة الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة.”