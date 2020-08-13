الكويت: نقف مع العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، وقوفها مع العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اجرى اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد حسين، حيث جدد التأكيد على دعم دولة الكويت لسيادة العراق وسلامة أراضيه”.

واكد الصباح وفقاً للبيان، على “وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق في كل ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، مع إدانتها لأي إعتداءات خارجية ورفضها للتدخلات التركية العسكرية في الأراضي العراقية، إنطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت الرافض لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة”.

واعرب الصباح عن “خالص مشاعر العزاء للشهداء العسكريين العراقيين الذين وافتهم المنيّة جراء الإعتداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين من هذا الهجوم”.

ومن جانبه أعرب وزير خارجية العراق عن بالغ الشكر والتقدير على الموقف المبدئي لدولة الكويت والذي يعكس طبيعة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وحرصهما على موجبات الجيرة ورفضهما لأي عدوان خارجي.