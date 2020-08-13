الحشد الشعبي يؤمن عودة اكثر من 700 اسرة الى”حوض امام ويس” في ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، بدء عودة اكثر من 700 اسرة نازحة الى حوض امام ويس شمال شرق ديالى.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بععقوبة) احمد الزركوشي إن “اكثر من 700 اسرة نازحة بدات بالعودة الى منازلها في قرى محررة في حوض امام ويس شرقي السعدية بعدما امن الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية القرى من كل الجوانب “.

وأضاف، أن “عودة الاسر سيعطي دفعة قوية للامن والاستقرار وانهاء معاناة انسانية لمئات الاسر التي تعيش نزوح قسري منذ 6 سنوات متتالية”، مشيدا “بموقف الحشد الشعبي ودعمه الكبير لملف عودة النازحين وتامين كل الاجواء المناسبة في هذا الاطار”.

وكانت عشرات الاف من الاسر نزحت بعد حزيران 2014 بسبب سيطرة داعش الارهابي على مناطقهم في ديالى قبل ان يجري تحريرها من قبل القوات الامنية والحشد الشعبي.