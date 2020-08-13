الامن النيابية تعلن الاتفاق مع الكاظمي لاستضافته بالمجلس بعد عودته من واشنطن

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة باستضافته في البرلمان بجلسة خاصة بعد زيارته لواشنطن لاطلاع المجلس على تفاصيل الاتفاقات التي سيعقدها مع اميركا بشان خروج قواتهم.

وقال عضو لجنة الامن بدر الصائغ في حديث صحفي ان “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى واشنطن المرتقبة في العشرين من الشهر الجاري ستبحث بالتفصيل ملف اخراج القوات الاميركية من العراق من دون تأجيل أي بنود اخرى بخصوص ملف اخراجهم”.

واضاف انه تم “عقد اتفاق مابين رئيس الوزراء والكتل السياسية كافة باستضافته داخل مجلس النواب بعد عودته من واشنطن “،

مشيرا الى ان “الجلسة ستخصص لمناقشة ملف اخراج القوات الاميركية وما تم الاتفاق بشأنه بين الكاظمي والولايات المتحدة الاميركية لاطلاع المجلس على بنود الاتفاقية”.

ومن المقرر ان يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العشرين من الشهر الجاري واشنطن لمناقشة ملف اخراج القوات الاميركية من العراق