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العراق يسجل 3841 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2667 حالة للشفاء


اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3841 إصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت تماثل 2667 حالة للشفاء من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان  إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2667) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 304

بغداد/ الكرخ 520

مدينة الطب 55

النجف 67

السليمانية 39

أربيل 93

دهوك 45

كربلاء 297

كركوك 46

ديالى 97

واسط 50

البصرة 282

ميسان 81

بابل 206

الديوانية 90

ذي قار 120

الأنبار 38

المثنى 90

نينوى 129

صلاح الدين 18

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم:3841 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 291

بغداد الكرخ 147

مدينة الطب 139

النجف 295

السليمانية 103

أربيل 323

دهوك 143

كربلاء 285

كركوك 244

ديالى 65

واسط 172

البصرة 383

ميسان 160

بابل 105

الديوانية 88

ذي قار 196

الأنبار 72

المثنى 152

نينوى 315

صلاح الدين 163

ولفت البيان الى أن "الوفيات 53 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 4

النجف 3

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 2

ديالى 2

واسط 2

البصرة 3

ميسان 2

بابل 5

الديوانية 1

ذي قار 1

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 1

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 117208 (نسبة الشفاء 71,3 %) ومجموع الاصابات: 164277، والراقدين الكلي: 41428، والراقدين في العناية المركزة: 592، ومجموع الوفيات: 5641".

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