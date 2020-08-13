العراق يسجل 3841 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2667 حالة للشفاء

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 3841 إصابة جديدة بكورونا، فيما أكدت تماثل 2667 حالة للشفاء من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (2667) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة 304
بغداد/ الكرخ 520
مدينة الطب 55
النجف 67
السليمانية 39
أربيل 93
دهوك 45
كربلاء 297
كركوك 46
ديالى 97
واسط 50
البصرة 282
ميسان 81
بابل 206
الديوانية 90
ذي قار 120
الأنبار 38
المثنى 90
نينوى 129
صلاح الدين 18
وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم:3841 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 291
بغداد الكرخ 147
مدينة الطب 139
النجف 295
السليمانية 103
أربيل 323
دهوك 143
كربلاء 285
كركوك 244
ديالى 65
واسط 172
البصرة 383
ميسان 160
بابل 105
الديوانية 88
ذي قار 196
الأنبار 72
المثنى 152
نينوى 315
صلاح الدين 163
ولفت البيان الى أن "الوفيات 53 حالة وكما يلي:
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 3
مدينة الطب 4
النجف 3
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 2
ديالى 2
واسط 2
البصرة 3
ميسان 2
بابل 5
الديوانية 1
ذي قار 1
الأنبار 1
المثنى 1
نينوى 3
صلاح الدين 1
وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 117208 (نسبة الشفاء 71,3 %) ومجموع الاصابات: 164277، والراقدين الكلي: 41428، والراقدين في العناية المركزة: 592، ومجموع الوفيات: 5641".
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