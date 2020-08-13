نائب: موقف بغداد واربيل تجاه العدوان التركي ضعيف ولايرقى للحدث

عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , موقف حكومتي المركز والاقليم تجاه العدوان التركي على الأراضي ضعيف ولايرقى بقيمة الحدث , مطالبا الحكومة اتخاذ إجراءات اكثر صرامة فضلا عن اجبار الإقليم بمسك حدود العراق الشمالية بقوات اتحادية .

وقال جابر في تصريح صحفي , ان “قضية الشجب والادانة والاستدعاء مع الجانب التركي لم يعد مجديا ولايحد من تكرار الاعتداءات التركية عى الأراضي العراقية” , واصفا “موقف الحكومة والاقليم بالضعيف ولايرقى بالحدث”.

وأضاف ان ” استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية خاصة استهداف المدن الامنة هو جريمة دولية يعقاب عليها القانون الدولي وما على الحكومة الى اتخاذ إجراءات لوقف الاستهتار التركي من خلال وقف التعامل الاقتصادي والتجاري معها خاصة ان التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 13 مليار دولار سنويا , إضافة الى تقديم شكوى الى مجلس الامن الدولي”.

وأشار جابر إلى أن “حكومة الإقليم مازالت مصرة على عدم الالتزام بالدستور خاصة في مسك الحدود مع دول الجوار الذي يلزم مسكها من قبل قوات اتحادية وهذ يدل على ان الحكومة الاتحادية غير قادرة على اجبار الإقليم الالتزام بما جاء به الدستور”